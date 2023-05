I risultati peggiorano | lo stipendio migliora Top manager statunitensi sempre più ricchi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La spirale prezzi-salari tanto temuta dai banchieri centrali? Eccola! Nel 2022 lo stipendi medio dei grandiè salito del 7,7% toccando il record di 22,3 milioni di dollari. Nel 2018 l’importo medio era di 15,5 milioni. Un incremento di quasi il 50% in 5 anni. I dirigenti d’azienda sono così riusciti a non perdere potere d’acquisto, a differenza di tutti gli altri lavoratori americani (ed europei), ma anche a guadagnarne visto che l’inflazione americana si è attestata al 6,5%. L0 studio di Equilar prende in esame le buste paga dei 100di società quotate più pagati d’America. Con i nuovi incrementi delle retribuzione lomedio di un topè salito a 288 volte quello dei suoi dipendenti contro le 254 volte dell’anno prima. La cosa più curiosa è però che mentre ...