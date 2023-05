“I medici sono stati chiari” Isola dei Famosi 2023 | perché Claudia Motta è uscita dal reality

Numerosele manifestazioni contro la violenza sugli operatori sanitari che riempiranno le ... Le manifestazioni, indette con il sostegno degli Ordini Provinciali deie della Società Italiana ...Gli esami radiologici mostrano un quadro sempre più grave esconcertanti anche per ipiù esperti: nessuno specialista ha mai visto un caso come quello di Bea in tutto il mondo. La ...questi i punti principali esposti ieri dal ministro della Salute Orazio Schillaci, arrivato a ...la candidata del centrodestra Matilde Celentano e poi incontrare una rappresentanza dei...

“Medici a gettone”, anomalie e criticità nella gestione ANAC

Manca in tutta Italia l'antibiotico amoxicillina che si usa per curare i bambini affetti da streptococco di cui c'è ancora un boom di casi ...Colpito da infarto mentre era alla guida della sua Mini Cooper, un uomo di 56 anni è morto questa mattina sulla strada che collega Olbia ad Arzachena. L'auto senza più controllo è finita contro un mur ...