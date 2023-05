I cura cari

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La neurologia lo descrive con parole introdotte da alfa privativo, per intendere la perdita progressiva ora di una funzione, ora di un’altra: agnosia, anomia, afasia, aprassia, acatisia. L’Alzheimer assomiglia a un mondo altro, strettamente intrecciato a quello che abitiamo, ma in cui si parla una lingua a noi difficilmente conoscibile, in cui ogni brandello di realtà si inserisce in un ordine per noi imprevisto, in cui il tempo incespica in una cronologia inaudita. Ma le cose non stanno proprio così. Il mondo descritto da Marco Annicchiarico, attraverso gli occhi di una madre che si è trasformata in una calla nera o in una bolla di sapone, non è un mondo altro, non si tratta di una distinzione rigida e chiara fra un noi – sani – e un loro – alieni –; si tratta piuttosto di un mondo comune tutto nuovo, in cui, con gentilezza, imparare da capo a dimorare riassegnando a ogni cosa un ...