“Ho abortito | avevo paura” Paola Barale | la confessione choc | “Ecco chi era il padre”

(Di mercoledì 3 maggio 2023), laprivata. Anche la soubrette italiana ha preso la decisione di rivelarsi al pubblico di fan come mai ha fatto fino ad ora. Tra non molto gli italiani potranno infatti recarsi in libreria per acquistare il libro didal titolo “Non è poi la fine del mondo“ edito da Sperling & Kupfer. Ma in attesa che arrivi la data ufficiale dell’uscita del libro, prevista il prossimo 23 maggio,ha iniziato a rivelare alcuni aspetti della sua vita rimasti fino a questo momento nascosti. Della sua vita, privata e pubblica, ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata per Effe. Ladisull’aborto. La vita privata della soubrette in un libro pensato ...

'Il punto qui non è raccontare selitigato con il mio ex. Semmai spiegare che si possono attraversare momenti dolorosi e contemporaneamente, come è successo a me, andare in menopausa, ma che ...'Il punto qui non è raccontare selitigato con il mio ex. Semmai spiegare che si possono attraversare momenti dolorosi e contemporaneamente, come è successo a me, andare in menopausa, ma che ...Non, però, disponibilità economica per permettermi il materiale necessario per dipingere, ... Quando ho, in Messico rappresentava un crimine, ma alcuni attivisti mi hanno aiutata. Così, ...

Paola Barale: In menopausa a 41 anni, ho abortito quando non era ... Fanpage.it

Menopausa, aborto e rapporti intimi: questi i tre grandi tabù che la showgirl ha voluto affrontare nel suo libro ...“Il mio ginecologo mi scriveva: “Sono arrivati gli esiti delle analisi: sei in menopausa””. Il giorno in cui la showgirl ha ricevuto la notizia si trovava in fila alla biglietteria di Machu Picchu, in ...