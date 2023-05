Highlights e gol Real Sociedad-Real Madrid 2-0 | Liga 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sconfitta soprendente per ilquella arrivata in casa della. A San Sebastián termina 2-0 per i padroni di casa. A segno l’ex Kubo e Barrenetxea. Decisiva anche l’espulsione di Carvajal, che ha lasciato in 10 i Blancos per più di mezz’ora. Di seguito glidel match. SportFace.