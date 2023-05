Highlights e gol Monza-Roma 1-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ilcon glie i gol di, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di. I giallorossi passano in vantaggio con una rete un po’ casuale da parte di El Shaarawy su un errore nella costruzione da parte della retroguaria di Palladino. Poi Caldirola segna il suo secondo gol stagionale e pareggi i conti. Non va oltre il punto conquistato la squadra di Mourinho. IL TABELLINO E LE PAGELLE SportFace.

Straordinariodi Hakan Calhanoglu quello che ha regalato all' Inter ildel momentaneo 2 - 0 nella sfida di campionato contro il Verona . Una rete destinata a restare neglidella stagione di questa Serie A, talmente bella che ha lasciato stupefatti anche i ......risale alla gara di andata quando i biancocelesti si imposero per due reti a zero grazie aidi ... Dopo il fischio finale glidella gara e l'evento integrale saranno a disposizione per la ...... che salta più in alto di Daniliuc e trova ildell'1 - 1. Il primo tempo finisce in parità. ... Il tabellino di Salernitana - Fiorentina 3 - 3 ( GLI) 10' pt - 14' st - 36' st rig. Dia (S),...

Juventus-Lecce 2-1, gol e highlights: prima volta per Paredes, Vlahovic torna al gol Sky Sport

Manchester City - West Ham 3-0 highlights e gol: Aké, Haaland e Foden mettono k.o gli Hammers e si riprendono il primato.Verona - Inter 0-6 highlights e gol: straripante la squadra di Simone Inzaghi questa sera, manita rifilata all'Hellas.