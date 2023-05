Hellas Verona-Inter | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Alle 21:00 di mercoledì 3 maggio andrà in scena il match traed, valido per la 33° giornata di Serie A. Nella stupenda cornice del Marcantonio Bentegodi, i gialloblù cercano punti per la salvezza e la rivincita dell’andata, terminata 1-0 per i nerazzurri con gol di Lautaro Martinez. Ma andiamo a vedere quali sono ledi. I padroni di casa, orfani soprattutto di Lasagna e Veloso, si aggrappano alla verve realizzativa di Verdi. Il trequartista ex Salernitana è stato l’assoluto trascinatore delle ultime uscite del. I giallorossi sono in striscia positiva da quattro turni, grazie ai pareggi di Napoli e Cremona ed alle vittoriene con Sassuolo e ...

Calcio 2022 - 2023 Serie A Tabellino partita Verona - Inter Squadra in casa Verona Squadra avversaria Inter Allo stadio 'Bentegodi' si gioca Verona - Inter, sfida valida per la 33 giornata della Serie A TIM 2022/23.

HELLAS VERONA-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE ---- 21.01 - Calcio d'inizio della sfida per l'Hellas: PARTITI! 21.00 - Handanovic e Faraoni davanti a Orsato per il sorteggio ...Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Inter, partita valida per il 33° turno di Serie A: Handanovic dal 1', Gaich in attacco ...