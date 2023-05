Hans Zimmer | emozioni indelebili nel monumentale live di Torino

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il 1 Maggio è il giorno che ha segnato il ritorno diin Italia per il primo dei due concerti tenutosi al Pala Alpitour diche lo vedono protagonista nel Belpaese per l’omonimo tour2023. Il compositore aveva inaugurato la ripartenza degli eventinei palazzetti in Italia lo scorso 30 marzo 2022 al Mediolanum Forum di Assago (Milano) a seguito ai due anni di stop forzato dovuti alla pandemia. La formula è praticamente la stessa, così come la produzione: 3 ore di show diviso in due atti con un mastodontico cast di circa 40 persone tra guest star (Lisa Gerrard, Lebo M tra tutti), la band, una piccola orchestra e i ballerini che hanno reso a dir pocolo spettacolo. Il primo atto comincia con Loire Cotler, leggiadra ed eterea, accompagnata da un ...