“Ha rischiato” Isola dei Famosi | cosa è successo davvero a Claudia Motta | parla il fidanzato famoso

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’infortunio, quindi il ritiro dall’dei2023 per, costretta a lasciare il gioco. Ilary Blasi ha aperto la terza puntata del reality show con questa notizia sulla modella e ormai ex naufraga. Poco dopo è arrivato il suo messaggio sui social, dove si mostra con il collarino, per confermare il ritiro e anche aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute dopo l’incidente avuto su Playa Tosta. In breve, durante una battuta di pescaè scivolata e ha battuto la testa su uno scoglio, riportando un trauma cranico. Per questo motivo i medici l’hanno costretta ad abbandonare l’dei2023. “Se vi mancavo così tanto potevate semplicemente dirlo e mi evitavo questa botta in testa”, ha scherzato su ...

2023, Claudia Motta si ritira "Hadavvero tanto", parla il fidanzato L'ex Miss Mondo Italia è costretta a lasciare il reality a causa di un infortunio . Nella giornata del primo ...L'incursione di Valerio Staffelli A poche ore dalla diretta dell'dei famosi , Valerio ... Ma non mi cacciano e non ho maidi essere mandato a casa. Non è vero che mi hanno messo i ...Secondo come riportato da ' Pipol Tv ' nella scorsa settimana Enrico Papi avrebbeaddirittura l'addio anticipato da 'L'dei famosi', sottolineando come molto probabilmente non avrebbe ...

Ieri, nel corso della terza puntata dell'Isola dei Famosi, Alvin ha annunciato il ritiro della modella romana, Claudia Motta: ecco le sue condizioni.