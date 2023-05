Guido Carli | il messaggio di Papa Francesco | “Illustre statista”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 3 maggio 2023) «In occasione del trentesimo anniversario della scomparsa di, auspico che gli insegnamenti e gli esempi di cosìeconomista eitaliano, che si distinse nell’impegno per il bene comune, possano suscitare riflessioni sul valore della fraternità e iniziative di solidarietà». Così, in una lettera indirizzata a Romana Liuzzo, Presidente della Fondazionee nipote dell’ex Governatore della Banca d’Italia ed ex Ministro del Tesoro, che morì il 23 aprile 1993. «È quanto mai necessario – continua la missiva del Pontefice – unire gli sforzi nel promuovere la cultura della pace ad ogni livello, diventando costruttori di speranza per preparare un futuro migliore alle nuove generazioni. Al mio incoraggiamento, ...