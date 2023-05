Guardiani della Galassia – Volume 3 2023 | una buona chiusura per la trilogia di James Gunn

(Di mercoledì 3 maggio 2023) A causa del ferimento di Rocket, si partirà dalla sua genesi, per mano dell’Alto Evoluzionario, per arrivare alla ridefinizione del gruppo dei, cresciuti e con nuovi equilibri. Source

0184 506060 ) -GALASSIA VOL.3 (3D) " ore 17.00 - 21.00 " di James Gunn - con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff " Azione/Avventura/Fantascienza - '...Un sentimento di nostalgia si respira fra il cast diGalassia, riunito, insieme al regista James Gunn e al produttore Kevin Feige, per la presentazione del Vol. 3, ultimo capitolo di una delle saghe Marvel più riuscite, al cinema da ...Karen Gillan ha rivelato di avere un'idea per un possibile ritorno sugli schermi di Nebula e Star - Lord dopoGalassia Vol. 3 . L'attrice ha infatti assecondato le speranze di molti fan che, dopo la visione del trailer dell'ultimo capitolotrilogia, hanno iniziato a sperare in una storia ...

I Guardiani della Galassia volume 3 arriva in sala: lacrime e risate per la banda Marvel La Gazzetta dello Sport

Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Campobasso (Campobasso). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orar ...