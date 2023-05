Guardiani della Galassia Vol 3 | Sylvester Stallone si è rifiutato di dire una battuta giovane di James Gunn

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ecco laun po' troppo giovanile scritta dachesi èdi pronunciare inVol. 3, nei cinema da oggi.Vol. 3 arriva oggi nei cinema italiani e i fan non stanno più nella pelle di ritrovare per l'ultima volta sul grande schermo gli amati personaggisaga Marvel. Tra questi anche, di ritorno nel ruolo di Stakar Ogord, uno degli originali compagni di squadra di Yondu. E propriosi sarebbe trovato poco a suo agio col linguaggiodi Janmes, rifiutandosi ...

Durante un'intervista con l' Associated Press durante la prima mondiale diGalassia Volume 3 , James Gunn ha risposto fugacemente a una domanda su The Flash , il cinecomic DC in arrivo il mese prossimo. La domanda riguardava il futuro di Ezra Miller all'...... Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem - atteso anche nel remake live action de La Sirenetta - , Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista - da oggi al cinema inGalassia Vol. ...Galassia vol. 3 è al cinema: come potrete verificare voi stessi quando andrete a vederlo, ha la funzione di un sipario sulla saga dei Marvel Studios così come la conosciamo, oltre a ...

I Guardiani della Galassia volume 3 arriva in sala: lacrime e risate per la banda Marvel La Gazzetta dello Sport

Guardiani della Galassia 3 esce oggi nei cinema italiani e debutterà venerdì 5 nelle sale cinematografiche nord-americane, ma a quanto pare lo farà con numeri molto inferiori rispetto a quelli di ...Guardiani della Galassia vol. 3 è finalmente approdato nelle sale italiane, pronto chiaramente a conquistare il botteghino a suon di milioni.