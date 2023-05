Guardiani della Galassia Vol 3 | recensione | 2023 | elegia nello spazio

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Dal 2016, quando è stata introdotta la nuova sigla dei Marvel Studios, solo tre film hanno deviato dalla struttura classica che si basa sui vari personaggi importanti del Marvel Cinematic Universe: Captain Marvel, che omaggiava il da poco scomparso Stan Lee; Black Panther: Wakanda Forever, che ha fatto la stessa cosa con il compianto Chadwick Boseman; e ora il terzo lungometraggio dedicato ai, che si apre con immagini del gruppo e basta, per sottolineare come questo sia l’episodio finale delle avventure del team (o almeno di questa formazione, come per gli Avengers che torneranno con membri nuovi), nonché l’addio alla Marvel del regista James Gunn, che nel frattempo è stato scelto come responsabile artistico del settore cinematograficoDC. Di tutto questo parliamo nella nostra ...

Quanto incasseràGalassia Vol. 3 nel suo primo weekend negli Stati Uniti e nel mondo Non è facile fare previsioni, ma senza dubbio il film di James Gunn avrà dalla sua recensioni decisamente positive (...a Hollywood'), la candidata all'Oscar Florence Pugh ('Black Widow', 'Piccole donne'), Dave Bautista (i film "galassia", "Thor: Love and Thunder"), il Premio Oscar Christopher Walken ("...Galassia Vol. 3 segnerà l'addio non soltanto al team degli scapestrati ribelli e outsider del MCU , ma anche quello di James Gunn dai Marvel Studios . Il film debutta oggi, 3 ...

I Guardiani della Galassia volume 3 arriva in sala: lacrime e risate per la banda Marvel La Gazzetta dello Sport

Guardiani della Galassia Vol. 3 ci porterà per un'ultima volta in viaggio con i Guardiani di James Gunn. Il film è arrivato al cinema, oggi 3 maggio, ma ha già battuto un nuovo record. Ecco quale!Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Ragusa (Ragusa). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, ...