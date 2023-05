GT | Valentino Rossi debutta con i prototipi in Francia nella Le Mans Cup

Leggi su oasport

Valentino Rossi debutterà a giugno con i Michelin Le Mans Cup, competizione che si colloca nel medesimo fine settimana della 24h del FIA World Endurance Championship. L'ex centauro si appresta per esordire in LMP3 e sul leggendario tracciato della 'Sarthe', pista non permanente che si articola su oltre 13km. M Racing e Yvan Muller, francese che ha saputo in carriera imporsi per quattro volte nel Mondiale turismo (FIA WTCC), accolgono il pluricampione del Motomondiale che inizia già a giugno il proprio cammino verso un ipotetico futuro nel FIA WEC. Il #46 di WRT e BMW Motorsport per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS avrà un impegnativo mese di maggio con il round di Brands Hatch (Sprint Cup) e di Paul Ricard (Endurance Cup) della serie organizzata da SRO.