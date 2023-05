(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ha riportatoferite ed è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dida un'ambulanza del 118, fatta pervenire da

...i lavori della Factory 8 Aprile 2021 Ti potrebbe interessare Chiudi SCANDICCI - Simula...Chigi Saracini a Siena 10 Maggio 2018 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza, ...... dal loro esame dipenderà la risposta sulle cause dell'. Chi era Alessio Ghersi Alessio ... Dopo la fine delle scuole di volo era stato assegnato al 4 Stormo di, e aveva conseguito la ...... Pony 5, all'interno della formazione Nel tragicodi ieri a Lusevera, in provincia di ... Dopo le scuole di volo era stato assegnato al 4° Stormo di, dove aveva conseguito la ...

Grosseto, incidente sul lavoro: 53enne cade da una scala a Castiglione della Pescaia. In gravi condizioni Firenze Post

Ha riportato gravi ferite ed è stato portato in codice rosso al pronto soccorso di Grosseto da un’ambulanza del 118, fatta pervenire da Castiglione della Pescaia ...GROSSETO – Incidente poco dopo le 15 su viale Uranio a Grosseto. Due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento fortunatamente senza feriti.