Grandi cose sottovoce | Corona devastante | come disintegra la Schlein

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Maurofa godere la Meloni. Lo scrittore, ospite nella consueta copertina di CartaBianca, ha commentato il Cdm con cui il governo, il primo maggio, ha varato misure importanti per immettere soldi freschi nelle tasche degli italiani.vi abbiamo raccontato su Libero in questi giorni, il provvedimento varato dall'esecutivo prevede un aumento in busta paga fino a 100 euro. Una mossa, quella del governo, che ha irritato e non poco la sinistra che con il megafono dei sindacati ha di fatto contestato una misura che dà ossigeno alle tasche dei lavoratori. Da Landini a, il coro è sempre lo stesso: uno schiaffo annunciare il taglio delle tasse sui lavoratori il primo maggio. Una vera e propria sommossa quella scattata a sinistra che di fatto va contro una misura che dovrebbe mettere d'accordo tutti, soprattutto il partito che ...

..."spaventoso" nel quale "è difficile vedere come evitare che i cattivi attori usino l'IA per... commissario europeo all'Economia -potenzialità, ad esempio per la salute. Ma anche rischi. L'...... ma ancora meglio se filtrato da Palazzo Berlaymont, mentre a Roma dovrebbero concentrarsi su... Certo, poi magari accade che ci si ritrovi conquantitativi di vaccini pagati e inutilizzati, ...Le famiglie che conoscono la disabilità devono fare fronte adifficoltà, anche economiche: ...con lui gli anni di Unomattina e mi ha insegnato che si può essere leggeri pur parlando di...

LATINA, FORZA ITALIA INAUGURA IL POINT ELETTORALE: "CON ... Latina Tu

Alla foce del fiume Daugava, a poca distanza dal mare Baltico si trova Riga, capitale della Lettonia e grande città cosmopolita.Oggi anche le Pmi devono fare scelte data driven, basate sui dati. Per farlo imprenditori e professionisti devono parlare la stessa lingua in fabbrica e con i clienti. Ecco come.