Graduatorie ATA 24 mesi | dopo la domanda una nuova istanza per la scelta delle sedi allegato G

(Di mercoledì 3 maggio 2023) E' disponibile fino al 18 maggio su Polis Istanze online la finestra per presentarefinalizzata all'inserimento nelleATA 24o all'aggiornamento dei titoli. Il concorso per soli titoli è riservato a coloro che hanno maturato due annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativi, ovvero 23e 16 giorni. L'articolo .

Gli aspirantihanno tempo fino alle 23,59 del 18 maggio 2023 per presentare domanda di inserimento/aggiornamento nelle24 mesi. Lesono utili per l'attribuzione dei ruoli e delle supplenze al 30 giugno e 31 agosto nell'anno scolastico 2023/24. Hanno acceso a taligli aspiranti ...Giovedì 18 maggio 2023 alle ore 23,59 scade il termine per presentare la domanda d'inclusione nelle relativedi prima fascia per i diversi profili del personale. Chi può presentare domanda Fermo restante che possono presentare domand a d'inserimento nella graduatoria di prima fascia del ...Per la soluzione della questioneex Covid 'si lavora all'idea di coinvolgere tutti i ministeri ... E ledi merito dei concorsi ordinari vanno convertite ad esaurimento per chiudere in ...

Graduatorie ATA 24 mesi, la laurea non vale per tutti i profili. Quanti punti e dove inserirla Orizzonte Scuola

Ecco le informazioni finora note riguardo al Car 23 per allievi e militariLeggi tutto Domanda personale ATA 2023 quando esce ... metodo reclutamento, graduatorie e maxi-orale 7 Apr Assunzioni scuola ...Aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi 2023: domande su Istanze online fino al 18 maggio, ore 23,59. Alle graduatorie possono accedere gli aspiranti che hanno maturato due annualità di servizio ...