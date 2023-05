Graduatorie ATA 24 mesi | diritto a priorità legge 104 | come compilare il Modello H VIDEO TUTORIAL

...tra il 15 giugno e il 5 luglio 2023 sarà aperta la finestra telematica su Istanze OnLine per compilare l'allegato G per la scelta delle 30 scuole per la prima fasciadelledi Istituto.E' disponibile fino al 18 maggio su Polis Istanze online la finestra per presentare domanda finalizzata all'inserimento nelle24 mesi o all'aggiornamento dei titoli. Il concorso per soli titoli è riservato a coloro che hanno maturato due annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativi, ...Gli aspirantihanno tempo fino alle 23,59 del 18 maggio 2023 per presentare domanda di inserimento/aggiornamento nelle24 mesi. Lesono utili per l'attribuzione dei ruoli e delle supplenze al 30 giugno e 31 agosto nell'anno scolastico 2023/24. Hanno acceso a taligli aspiranti ...

Graduatorie ATA 24 mesi, dopo la domanda una nuova istanza per la scelta delle sedi (allegato G) Orizzonte Scuola

SPINETOLI - PicenAmbiente si evolve e da azienda di utility diventa un polo industriale, dando nuovo impulso alla raccolta differenziata già caratterizzata da numeri importanti in ...Domande dal 27 aprile al 18 maggio su Polis Istanze online per le graduatorie Ata 24 mesi. Requisito principale è aver svolto 24 mesi di servizio, ovvero 23 mesi e 16 giorni, nella scuola statale, ...