GP Miami | l' anteprima | Perez | occasione unica?

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il poker è servito. Quattro gare, quattro vittorie per la Red Bull . E' un mondiale monocolore, quello del 2023, con l'alta possibilità che possa esserlo ancora, almeno a, ed il sospetto che ...

Ma adesso, appunto: la pista da dove comincia l'evoluzione di alcune macchine, tra cui quella della Ferrari. Sergio, la tua occasione Delle sei vittorie in carriera, cinque sono arrivate su ...... ore 18:30 - 19:30 - Qualifiche, ore 22:00 - 23:00 (orari su TV8 da confermare) Domenica 7 maggio - Gara, ore 21:30 (orari su TV8 da confermare) GRAN PREMIO DI: curiosità sul circuito Il...

GP Miami, anteprima: circuito, meteo F1world

A Miami si corre ancora su un circuito cittadino, terreno di caccia preferito di Sergio Perez: sarà veramente un avversario tosto per Verstappen Intanto arrivano le evoluzioni sulle vetture mentre l' ...Dopo la ripresa del mondiale a Baku, la Formula 1 vola in Florida dove si terrà la seconda edizione del GP Miami. Un evento tanto atteso per i fan americani, ...