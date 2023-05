Governo | Tajani | ' Meloni in Usa prima di estate | rapporti transatlantici solidi' **

'Sono vicino all'Emilia Romagna colpita dal maltempo. Ilè al lavoro per affrontare le principali necessità, a cominciare da quelle degli evacuati. ... Antonio, su twitter.Meloni ha già da tempo chiarito da che parte il suointende schierare l'Italia sullo ...scorse settimane tra il segretario di Stato Antony Blinken e il ministro degli Esteri Antonio. E i ......della candidatura della ZES Adriatica si è schierato ilitaliano, con il vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio, ...

**Governo: Tajani, 'Meloni in Usa prima di estate, rapporti ... Gazzetta di Reggio

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “L’opposizione fa il suo mestiere ma c’è un taglio enorme del cuneo fiscale e anche quando si fa l’opposizione occorre onestà intellettuale”. Così Antonio Tajani a Stasera I ...Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Il governo monitora la situazione minuto per minuto. L’assetto idrogeologico è un tema fondamentale, ci sarà un impegno del governo per una situazione che non può essere ri ...