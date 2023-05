Gol del cuore | parata di vip a Roma | attori e campioni allo Stadio dei Marmi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Un grande appuntamento con la Nazionale olimpionici, Asd sport in Vaticano, la squadre di Italian, la Lazio&Campidoglio e le rappresentative d'eccellenza che si sfidano per aiutare le associazioni per la tutela della salute dei minori. Questo è ‘Uniti nel sociale', un altro spettacolo d'eccezione al quale sono orgoglioso di partecipare insieme a 37 olimpionici e 9 calciatori, a tutti coloro che interverranno e ai colleghi consiglieri diCapitale e dei Municipi. Il ricavato delle donazioni raccolte durante la festa, infatti, andrà all'Associazione Andrea Tudisco Odv e a quella intitolata a Edoardo Marcangeli, impegnate nella ricerca, la cura e l'assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie. Tra gli atleti in campo della nazionale atleti olimpionici, guidati dal presidente Michele Lapenna, tra i numeri uno della ...