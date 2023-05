Glicine fritto è velenoso? Cosa sappiamo

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Le ricette delhanno invaso TikTok, tra utenti che ne esaltano la bontà e altri che sostengono sia. In realtà, l’unica parte commestibile di questa pianta rampicante sono proprio i fiori, è tutto il resto ad essere tossico. Fritti in pastella, come condimento per le insalate – un trick gustosissimo che suggeriva già Jovanotti – nello yogurt con il miele o in infusione come tisane, i fiori del, che fanno parte delle piante leguminose, non sono velenosi. Estrema attenzione va però riposta a tutte le altre parti della pianta, soprattutto i baccelli e i semi, assolutamente non commestibili in quanto tossici. @ludovicatrianni influenced by @Lorenzo Jovanotti <3 #jovanotti #fuorisede #torino ? Funny Song – Cavendish Music @lorenzojova? suono originale – Lorenzo ...