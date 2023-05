Gli uomini di Inzaghi frantumano il Verona | quelli di Sarri regolano il Sassuolo Rossoneri a rischio sconfitta fino all' ultimo Bene Juve

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La Lazio non anticipa la festa scudetto del Napoli e vince 2 - 0 contro ilnella 33ª giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico i gol di Felipe Anderson a inizio primo tempo e di Basic a fine ...

Nella ripresa molto megliodi Dionisi che mettono in fila le chance di Frattesi, Obiang e Defrel. Provvidenziale al 70' la parata di Provedel sul sinistro a giro di Berardi; il portiere è ...Con questa vittoria la squadra di Sarri si riprende il secondo posto a discapito della Juventus, mentredi Dionisi incassano il 14 ko del torneo restando nelle zone di metà classifica a ...Non si risparmianohaters nel criticare Alessia Marcuzzi . 'Ma copriti quelle gambe storte' scrive un utente sotto ... crisi di coppia 'Troppa complicità con Lorella Cuccarini'e donne, ex ...

Provedel: 6,5 Il Sassuolo crea molto gioco fino ai sedici metri, ma nello specchio della porta tira poco e quando lo fa le sue mani non tremano. Ottimo intervento a metà ripresa su un tiro pericoloso ...Il gol di Stephan El Shaarawy illude gli uomini di José Mourinho ma Luca Caldirola firma l’1-1 con il quale terminerà la partita. Monza-Roma inizia con i padroni di casa all’attacco, che sfruttano ...