Gli sportivi più pagati al mondo | la classifica Forbes | 3 calciatori sul podio!

(Di mercoledì 3 maggio 2023) E’ Cristiano Ronaldo lo sportivo più pagato alnell’ultimo anno. E’ quanto confermato dalla. La rivista combinava “premi in denaro, stipendi e bonus” sul campo, oltre a “accordi di sponsorizzazione, compensi e cimeli stimati fuori dal campo”. Il portoghese ha portato a casa 109 milioni di sterline nell’ultimo anno piazzandosi in cima alla lista per la terza volta nella sua carriera. È la prima volta che Ronaldo è numero 1 dal 2017, ed è anche la cifra più alta per un calciatore nella storia. Poi Lionel Messi, secondo con 104 milioni di sterline. Anche il terzo posto nella lista diva ad un calciatore: il compagno di squadra di Messi al PSG, Kylian Mbappe, ha guadagnato 96 milioni di sterline nell’ultimo anno, dopo aver ottenuto un nuovo straordinario contratto la scorsa estate. Foto di ...