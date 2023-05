Gli ispettori del lavoro Usa trovano due bambini di 10 anni impiegati in un McDonald’s fino alle 2 del mattino

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Duedi 10sono stati trovati a lavorare in un ristorantedi Louisville, nel Kentucky, dal Dipartimento deldegli Stati Uniti. A volte ifacevano turni che terminavano2 delsenza neppure percepire gli straordinari. La notizia è parte di una più ampia indagine sulle violazioni delle regole per ilminorile condotta daglidela nel sud-est degli Stati Uniti. L’agenzia ha anche trovato che tre società che possiedono più di 60 sediin franchising, in Kentucky, Indiana, Maryland e Ohio, hanno impiegato 305 minori con orari superiori a quelli previsti dalla legge per i più giovani. I tre affiliati dovranno pagare una ...

Si annunciano tempi duri per i furbetti dei rifiuti. A Campobasso arrivanoambientali comunali, figure delegate al controllo del territorio al fine di rilevare comportamenti da parte dei cittadini o delle attività in contrasto con le leggi, i regolamenti e con ...Chiediamo che aumentino i controlli, le ispezioni e. E che si inaspriscano le sanzioni per chi, violando le norme sulla sicurezza, provoca incidenti mortali". Al cordoglio si sono uniti ...Chiediamo che aumentino i controlli, le ispezioni e. E che si inaspriscano le sanzioni per chi, violando le norme sulla sicurezza, provoca incidenti mortali. Per la Uil l'obiettivo ...

Gli ispettori del lavoro Usa trovano due bambini di 10 anni impiegati in un McDonald’s fino alle 2 del… Il Fatto Quotidiano

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...L'uomo stava eseguendo una serie di lavori di manutenzione su un mezzo quando, dopo una manovra, è stato colpito dal basculante di un autocompattatore. L’intervento dei soccorsi giunti sul posto e i ...