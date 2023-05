Gisella Cardia a “Le Iene” | “Non sono il demonio | ho pensato di dire basta alla Madonna”

... nella prossima puntata di Chi l'ha visto i riflettori saranno puntati anche sulla vicenda di, la presunta veggente di Trevignano Romano, della quale si parla ormai da settimane in ...Come ogni terzo giorno del mese tornano i raduni dei seguaci di Maria Giuseppa Scarpulla alias. L'associazione La Madonna di Trevignano ha comunicato al comune lo svolgimento dell'evento. L'appuntamento è alla collina di via campo delle rose, dove ci sarebbero le presunte ...CLICCA QUI PER VEDERE L'INTERVISTA DIA 'LE IENE' 1. LA SEDICENTE VEGGENTEALLE IENE: 'QUALCUNO VUOLE DISTRUGGERE TREVIGNANO E LA MADONNA…' Estratto dell'articolo Sil. Co. per www.tusciaweb.eu

Madonna di Trevignano, oggi la cerimonia nel santuario della "veggente" Gisella Cardia: «Niente telefoni, si arriva a ... Open

Il 3 di maggio, come da tradizione, i fedeli - o seguaci - di Maria Giuseppa Scarpulla alias Gisella Cardia si riuniranno per pregare davanti alla statua della Madonna di Trevignano.Né un esposto in procura né l’ordinanza per la demolizione della "teca santa" sembrano aver fermato la sedicente veggente di Trevignano Romano, custode della statua di una Madonna che, a suo dire, lac ...