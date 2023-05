Giro Next Gen 2023 | presentato il percorso del nuovo Giro d’Italia Under 23 | si arriva in cima allo Stelvio!

(Di mercoledì 3 maggio 2023)Gen è ilnome delGiovani, in passato ancheU23,Baby,Bio. Ennesimo rebranding per la corsa a tappe riservata agli23 che andrà in scena dall’11 al 18 giugno. Sono previste otto frazioni decisamente variegate: una cronometro individuale, due arrivi in salita, due giornate per i velocisti, tre tappe miste. Si inizierà con una prova contro il tempo ad Agliè (9,4 km con un finale in leggera ascesa), poi a seguire la frazione mossa di Cherasco con gri strappi di La Morra e Novello. La terza tappa dovrebbe prevedere l’annunciata volata di gruppo a Magenta, mentre il quarto giorno propone il mitico arrivo ...

Le nuove stelle del ciclismo mondiale percorreranno 1050 km per un dislivello totale di 12.050 metri nel nuovo Giro Next Gen, organizzato da RCS Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana ...Ancora pochi giorni e i migliori ciclisti provenienti da ogni angolo della terra incominceranno a sfidarsi tappa dopo tappa nel Giro d'Italia. (ANSA) ...