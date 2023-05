Giro d’Italia 2023 | tegola Jumbo-Visma | Gesink e Foss out perché positivi al Covid

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’olandese Roberte il norvegese Tobiassono risultatial-19 e sabato non saranno al via aldove avrebbero dovuto far parte del team dellaa supporto di Primoz Roglic. Al loro posto presenti Jos van Emdem e l’australiano Rohan Dennis., che avevano già dovuto abbandonare ildi Romandia, salteranno così la corsa rosa, e si uniscono a Wilco Keldermann che per una caduta non ci sarà e che verrà sostituito invece da Sepp Kuss. Completano la squadra di Roglic alKoen Bouwman, Jan Tratnik, Michel Hessmann ed Edoardo Affini. SportFace.

