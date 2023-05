Giro d’Italia 2023 | i cronomen C’è il meglio mondiale con Filippo Ganna | Evenepoel e Roglic!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tra i temi più interessanti e chiacchierati delche inizierà sabato 6 maggio da Fossacesia Marina, c’è sicuramente quello dei tanti chilometri a cronometro previsti dal percorso. In tre frazioni contro il tempo verranno infatti percorsi ben 73,2 km, dato in netta controtendenza con le ultime edizioni. Per trovare un dato maggiore bisogna tornare al 2015, quando però 17,6 km furono percorsi in una cronosquadre, mentre bisogna arrivare al 2013 per un dato superiore con le sole crono individuali. Questo disegno del tracciato ha inevitabilmente attirato molti dei migliori specialisti al mondo, convincendoli a partecipare alla Corsa Rosa, magari spinti anche dalla possibilità di indossare la prima Maglia Rosa, che verrà assegnata proprio a cronometro, nei 18,6 km sulla Costa dei Trabocchi. Andiamo dunque a conoscere i ...