Giovanni Storti sferza Sala | sindaco green a giorni alterni | vuole cementificare sul verde per fare un museo della Resistenza

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Non solo sicurezza, tra le gatte da pelare in questo periodo per Beppec’è anche la sfida. Una sfida che il primo cittadino sembra voler affrontare, almeno in un caso che sta facendo rumore, con ruspe e cemento. Il, infatti, è finito in queste ore nel mirino di, il famoso componente del trio comico “Aldo,e Giacomo”, che da tempo ormai dedica i suoi interventi social a tematiche ecologiste e ambientaliste. L’attore oggi, con una cliccatissima storia su Instagram (clicca qui per vederla), è andato all’attacco del primo cittadino cheun’areae storica per realizzare un palazzo da adibire a. ...

... 'Il grande giorno' di Massimo Venier (2022) In una bellissima villa sul Lago di Como si sta per celebrare il matrimonio tra Caterina ( Margherita Mannino ), figlia di), ...La giunta Sala vuole cementificare un'area verde e storica per realizzare un palazzo da adibire a museo della Resistenza, ma i cittadini non sono d'accordoBarbara De Santis Gentile direttore, faccio eco alla lettera del signorMaria Fanchini ... Continuiamo a documentarlo certi che alla fine la verità sarò più forte di slogane falsi. ...

Glicini di Lea Garofalo, l'appello a Sala di Giovanni Storti: «Perché abbatterli sindaco Lasciate decidere i cittadini» Corriere Milano

Da "The Fabelmans" di Steven Spielberg a "Still", documentario su Michael J. Fox: i titoli più interessanti in arrivo in streaming a maggio ...«Signor sindaco, perché abbattere il glicine e il verde di piazzale Baiamonti». Giovanni Storti contesta la decisione di abbattere il glicine storico per fare posto al nuovo edificio, la seconda Pira ...