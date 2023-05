Giornata di ‘guerra’ per i posti europei in Serie A

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: 05/02/2023 alle 21:00 CESTdi definizione in Italia, con Lazio, Juventus, Milan, Inter e Roma che si giocano la Champions League Mancano sei partite da giocare e tra la seconda e la sesta ci sono solo quattro punti Sapendo che il Napoli, alla fine, finirà per alzare lo scudetto della stagione in corso diA, il ‘resto’ non vuole lasciare ad altri nessun altro premio. Che gli uomini di Spalletti siano sfuggiti così tanto in dirigenza è servito ad andarsener una guerra aperta in basso alla ricerca delle piazze europee, e questo giorno vivrà una nuova battaglia. La Lazio, attualmente seconda in classifica, accoglie il Sassuolo. I suoi 61 punti lo hanno fatto da scorta ...