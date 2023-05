(Di mercoledì 3 maggio 2023) Con nota del 28 aprile il Ministero dell'istruzione e del merito ricorda, in occasione delladell'Europa, il 9, l'esposizione delleed. L'articolo .

Con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni che ha concluso lasui mercati telematici ... Deboli invece Stellantis ( - 1,8%) sulla trimestrale e Saipem ( - 2,6%) nel giorno'assemblea. ...... è emersa in tutta la sua evidenza nellache gli ha ... coinvolgendo i vertici'istituto, colleghi, amici, la moglie ... "negli ultimi anni più pessimista sulla capacitàdi dare ...Nelladi ieri la Camera aveva respinto le pregiudiziali ... in". Laura Boldrini (Pd), intervenendo in discussione ... Negate l'evidenza della storia, le ragioni'emigrazione: guerra, ...