Gioconda | paesaggio alla spalle della Monna Lisa | spunta una nuova ipotesi

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il ponte medievale di Bobbio, in provincia di Piacenza? O ancora quello di Buriano, in provincia di Arezzo? Sono state diverse, nel corso degli anni, lelegate alritratto da Leonardo da Vinci alle, ancora oggi una delle opere pittoriche più celebri e ammirate del mondo. Oggi, però, dopo più di cinque secoli, potrebbe essere stato risolto uno dei misteri legati al quadro, riguardante proprio questo dettaglio. "È il ponte Romito di Laterina, in provincia di Arezzo, quello che Leonardo da Vinci dipinse nelalle sue". A dirlo è una ricerca coordinata dallo storico Silvano Vinceti, già autore in passato di altre scoperte relative all'opera.