Gioconda | Monna Lisa e il paesaggio sullo sfondo | spunta una nuova ipotesi

Dopo più di cinque secoli, sarebbe svelato un altro dei (tanti) misteri della, il più celebre ritratto al mondo. 'È il ponte Romito di Laterina, in provincia di Arezzo, quello che Leonardo da Vinci dipinse nel paesaggio alle sue spalle'. A rivelarlo, una ricerca ......dipinse nel paesaggio dellaLisa. Stando a questa ricerca, infatti, vi sarebbero pochi dubbi e in questo modo, si porrebbe fine ad uno dei misteri che più ha aleggiato negli anni sulla,...Anche laè in sciopero', ha scritto invece sui social il sindacato CGT della Biblioteca Nazionale di Francia (BnF), commentando le proteste contro la riforma di Emmanuel Macron che prevede l'...

Gioconda, Monna Lisa e il paesaggio sullo sfondo del dipinto: spunta una nuova ipotesi leggo.it

Dopo più di cinque secoli, sarebbe svelato un altro dei (tanti) misteri della Gioconda, il più celebre ritratto al mondo. «È il ponte Romito di Laterina, in provincia ...“Open to meraviglia” è la campagna pubblicitaria del Ministero del Turismo in collaborazione con Enit - l'Agenzia nazionale del turismo -, ideata per promuovere ...