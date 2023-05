Ginnastica artistica | Asia D’Amato si deve operare | rottura di crociato e menisco | lunghi tempi di recupero

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 maggio 2023)si è rotta il legamentoe ildel ginocchio sinistro e quindi dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. L’infortunio rimediato sabato pomeriggio in occasione della finale al volteggio, valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023 di, si è rivelato più grave del previsto. Inizialmente si era parlato di una compressione, ma gli accertamenti e la risonanza magnetica svolte nella giornata odierna hanno purtroppo svelato la sgradevole entità del problema fisico. La 20enne genovese, che un paio di settimane fa aveva conquistato la medaglia d’argento alla tavola agli Europei, si è nuovamente infortunata proprio all’arrivo in questa specialità, come le era già successo lo scorso anno durante la rassegna continentale, dopo che si era ...