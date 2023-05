Gian Maria Sainato | chi è il nuovo concorrente de “L’Isola dei Famosi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 maggio 2023) “Amo la moda, mi piace vestire bene. Amo la bella vita e a Milano mi piace andare a mangiare nei locali più cool con i miei amici”. Si descrive cosìnel video di presentazione mandato in onda prima del suo arrivo in Palapa. Il 28enne mostra tantissimo entusiasmo anche senon è proprio il suo habitat ideale. “Mi spaventano il buio e i pipistrelli“, dichiara il modello che non si scoraggia e promette che sfodererà la sua arma vincente: il sorriso. “Per questo sorrido sempre“, conclude. Nato a Sapri (Salerno) nel 1995, nella vita il 28enne fa il modello e l’influencer. Per ilnaufrago della 17esima edizione del reality di Canale 5 non è la prima volta in tv. In passato ha partecipato al reality “Riccanza” e spesso lo abbiamo già visto ospite di Barbara d’Urso ...