Gian Maria Sainato all’Isola dei Famosi 2023 | chi è | età | fidanzato | foto | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il noto modello e influencerha deciso di partecipare alla nuova edizione dell‘Isola dei. C’è grande attesa per l’inizio dello show condotto da Ilary Blasi.riuscirà a superare tutte le sfide che incontrerà sull’isola? Ecco chi è e tutto quello che sappiamo su di lui. Chi è: età e carrieraè nato nel 1995 a Sapri, una piccola cittadina che si trova fra Salerno e Potenza e oggi ha 27 anni. Dopo il diploma in economia aziendale e decide di trasferirsi al nord Italia per avere più possibilità lavorative. Sceglie come città Milano e qui inizia a lavorare come modello nel 2012, costruendosi così ...