GdS – Messi-Psg | in estate è addio | nel suo futuro Barcellona | Arabia | Usa o… Newcastle

La decisione di sospenderlo per due settimane azzera le possibilità di rinnovo del contratto. Gli arabi lo vogliono: sarà prima giocatore simbolo delnella prossima Champions e poi andrà a sfidare CR7? Possibile, ma l'idea di tornare al Barça, a casa sua, è sempre d'attualità L'avventura di Lionelal Psg si è praticamente conclusa oggi, con un paio di mesi (scarsi) d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto biennale che l'argentino aveva firmato nell'agosto 2021. In teoria ci sarebbe un'opzione per la prossima stagione, con uno stipendio da 30 milioni netti, e il club dello sceicco in maniera ufficiosa si è affrettato a far sapere che il provvedimento disciplinare non interferirà con la trattativa per il prolungamento del contratto. In realtà la decisione del presidente Al Khelaifi di ...