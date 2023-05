Gasperini vede la Champions | “A inizio stagione era un traguardo inaspettato”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Bergamo. La terza vittoria consecutiva dell’Atalanta ha un filo conduttore che a Gian Pieromancava da tempo: i calci piazzati. Nel 3-2 con cui i nerazzurri hanno battuto lo Spezia tutte e tre le reti sono nate su situazione da corner, ma per il mister conta soprattutto il quadro generale: “Sul piano dei risultati è un ottimo momento, la squadra a tratti fa delle cose molto pregevoli. Oggi siamo andati in svantaggio, abbiamo fatto una buona parte di secondo tempo”. “Nel finale abbiamo smesso di passarci la palla. La nostra più grande difficoltà è nel controllare la palla e nei passaggi. Abbiamo fatto fatica a migliorare. Quando una squadra va forte riesce a giocare bene, altre volte si affida solo alla palla lunga. E queste situazioni ci creano problemi. Siamo fragili nel capovolgere le situazioni favorevoli trasformandole in difficoltose, soffriamo oltre il ...