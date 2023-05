(Di mercoledì 3 maggio 2023) Cinque gol, due traverse e tante emozioni. L'Atalanta batte con il brivido lo Spezia (3 - 2) e balza momentaneamente al quarto posto, in piena zonaLeague. "Abbiamo sofferto in modo ...

ha aggiunto che "abbiamo bisogno che tutti stiano molto bene perché ci sono alcuni in condizione strepitosa e altri che dobbiamo recuperare. È il momento decisivo e non possiamo essere due ...Ancora una vittoria per l' Atalanta , sempre più incon le altre per un posto in Champions League . Al Gewiss Stadium un successo sullo Spezia alla fine sofferto per 3 - 2. Gian Pieroha commentato così la partita a Dazn : "È stata una ...Si complica lasalvezza per Shomurodov e compagni. Serviva una prova di maturità per evitare ... Nel quarto d'ora finale la squadra diha gestito, incanalando la rabbia per la ripresa: ...

Gasperini e la corsa Champions: "Domenica chiave, scontri diretti decisivi" La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Intervista Gasperini - L'Atalanta è riuscita a vincere, pur soffrendo, contro il Lecce, per 3-2 in casa in una partita dove gli ospiti hanno sfiorato ...