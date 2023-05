Gara di striscioni alla Pignasecca. Ne spunta uno ‘irriverente’ contro le rivali

(Di mercoledì 3 maggio 2023)dinel variopinto mercato dellain onore degli azzurri ad un passo dal terzo scudetto in serie A. Formazione schierata con tanto di magliette sventolanti nei vicoli che dstazione Montesanto conducono a piazza Carità, un omaggio a Diego Armando Maradona ed uno anche al celebre e compianto giornalista Luigi Necco, voce napoletana di Novantesimo minuto, trasmissione cult della Rai degli anni Novanta. C’è anche dell’ironia in uno striscione a tratti irriverente apparso in queste ore. Aspettando il turno di serie A che, già da stasera, potrebbe incoronare gli undici di Spalletti campioni d’Italia in caso di mancata vittoria della Lazio, ecco un messaggio alle eterneJuve, Milan e Inter. Una massima che suona un po’ come ...

Al tennista taggiasco è stata fatale la seconda ammonizione comminatagli dal giudice di. La ... Glicon la quinta vittoria nelle ultime 6 gare viaggiano ad una media punti altissima: la ...... INTERO: 30,00 UNDER 14: 15,00 (ragazzi/e di età inferiore ai 14 anni alla data della) ... NOTA: per l'introduzione di bandiere,, tamburo, megafono, ecc. si veda l'apposita pagina (clicca ...Da un lato una tifoseria colorata die fumogeni pronta alla festa, dall'altro un avversario di grande spirito e orgoglio. Raileanu e Beiene danno subito il via alla belladella Vigor ...

Gara di striscioni alla Pignasecca. Ne spunta uno 'irriverente' contro ... Il Denaro

Gara di striscioni nel variopinto mercato della Pignasecca in onore degli azzurri ad un passo dal terzo scudetto in serie A. Formazione schierata con tanto di magliette sventolanti nei vicoli che dall ...Livorno, 1 maggio 2023 – ll sindacato Usb ha tappezzato con gli striscioni la città, in particolare la Fortezza Nuova e la spalletta del Fosso Reale, per annunciare “abbassare le armi, alzare i salar ...