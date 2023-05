(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Si affaccia prepotentemente il crime e si fa più profonda l'esplorazione dei lati oscuri dei personaggi nelladi 'A'. La serie divincitrice del Nastro D'Argento 2022, nata come reboot del suo omonimo film campione di incassi, torna con otto nuovi episodi dal 5 maggio su Sky e in streaming su Now, prodotta da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production - società di Leone Film Group. Al centro dell'intreccio vicende e intrighi delle due famiglie, i Ristuccia e i Mariani, già protagoniste della prima serie, con moltissimi degli interpreti confermati, a partire da Laura Morante, Francesco Scianna, Silvia D'Amico e Simone Liberati. Ma l'indagine psicologica verso gli abissi ...

... firmata da un grande autore che da circa 20 anni racconta al cinema storie familiari di enorme successo e che ha scelto Sky come casa del suo primo progetto per la TV:, anche ...In Quello che so sull'amore , in onda su La7 alle 21.20, e diretto da, fa coppia con Jessica Biel. In La dura verità , in onda su Nove alle 21.25, con Katherine Heigl. Nel primo è ...vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TV 'A casa tutti bene', il cast della serie tv di. FOTO Francesco ...

Gabriele Muccino: "La seconda stagione di 'A casa tutti bene' vi stupirà" Adnkronos

(Adnkronos) – Si affaccia prepotentemente il crime e si fa più profonda l’esplorazione dei lati oscuri dei personaggi nella seconda stagione di ‘A casa tutti bene’. La serie di Gabriele Muccino vincit ...La tempesta di emozioni e tormenti di A Casa Tutti Bene raggiunge un alto livello nella seconda stagione. (ANSA) ...