Furti d’auto e nei negozi tra Marano e Mugnano | sgominata banda | sette arresti

(Di mercoledì 3 maggio 2023)di ladri trae nell’area nord del capoluogo. Benle ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Procura di Napoli ed eseguite dalla Polizia di Stato.traI soggetti finiti in manette sono ritenuti gravemente indiziati di essere componenti di un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... la furia dei ladri:e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/... Il conducente dell'positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] ... dunque nessun assillo e questo stato'animo potrebbe portare i ...... la furia dei ladri:e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/... Il conducente dell'positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] ...dimostrato di essere un buon portiere e guardando la sua carta'...... la furia dei ladri:e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/... Il conducente dell'positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] ...a proprietari e conduttori di fondi agricoli di piantine'olivo ...