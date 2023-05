Furia Mou | ' Chiffi il peggior arbitro mai incontrato E la Roma non ha la rosa per stare dove sta'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Mourinho è amareggiato e deluso al termine del match di Monza. Si lamenta della stanchezza dei suoi, determinata dal fatto che "non abbiamo lapersiamo, c'è gente che gioca ma non ha ...

Mourinho è amareggiato e deluso al termine del match di Monza. Si lamenta della stanchezza dei suoi, determinata dal fatto che "non abbiamo la rosa per stare dove siamo, c'è gente che gioca ma non ha ...Slot in panchina è una, vuole la sua squadra più alta. Ma il Feyenoord è tutto chiuso dietro. ... 46' Palo clamoroso di Pellegrini a inizio ripresa: la squadra diaffonda a destra, Zalewski ...... e mio marito non crea creme miracolose' Antonio Cassano attacca Mourinho La '' di Antonio ... ma come allenatore è scarso', replica Fantantonio, che sulla critica mossagli dadi non aver mai ...

Mourinho è una furia con l'arbitro e con la A.S. Roma dei Friedkin Open

Il tecnico giallorosso senza freni: "Giocatori stanchissimi, ci hanno messo l'orgoglio, sarò con loro fino all'ultimo minuto di questa stagione. Arbitro scarso, ma noi non abbiamo la forza che hanno ...“Mou in ansia per Dybala: può perderlo contro il Milan”. Questo è il titolo in taglio alto de Il Messaggero, riservato alla.