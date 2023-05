(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyrnon ha avuto alcun contatto con la Casa Bianca riguardante ladi notizie top secret deldiffuse via la piattaforma Discord, vicenda di cui è venuto a conoscenza attraverso i notiziari. A dichiararlo è stato lo stesso capo di Stato ucraino, in un'intervista al Washington Post in cui definisce le rivelazioni dannose sia per Washington sia per Kiev. "Non ho ricevuto anticipatamente alcuna informazione dalla Casa Bianca o dal", ha dichiarato. "Non avevamo quella informazione. Personalmente io non l'avevo. E' certamente una brutta storia". "Non è vantaggioso per noi", ha aggiunto. "Non è vantaggioso per la reputazione della Casa Bianca, e credo che non sia vantaggioso per la reputazione degli Stati Uniti". I segreti ...

...di notizie "non è vantaggioso per la reputazione della Casa Bianca e credo che non sia vantaggioso per la reputazione degli Stati Uniti", ha aggiunto Zelensky. Il Post, citando ie le ...Leggi anchePentagono, Zelensky: "Usa non ci hanno avvertito prima" Ucraina - Russia, Kiev prepara attacco: pronti altri 40mila soldati Ucraina - Russia e mediazione Vaticano, Mosca ...... nessun confronto con Usa sunotizie Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha raccontato al Washington Post di non aver avuto nessun confronto con la Casa Bianca sulladitop secret,...

Fuga documenti Pentagono, Zelensky: "Usa non ci hanno avvertito" Adnkronos

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha avuto alcun contatto con la Casa Bianca riguardante la fuga di notizie top secret del Pentagono diffuse via la piattaforma Discord, vicend ...Kiev, 3 mag. (Adnkronos/Washington Post) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha avuto alcun contatto con la Casa Bianca riguardante la fuga di notizie top-secret del Pentagono diffuse via l ...