Fuga documenti Pentagono | Zelensky | “Usa non ci hanno avvertito prima”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) In fiamme serbatoio petrolio russo vicino a confine Crimea Il presidente ucraino Volodymyrha dichiarato al Washington Post che il governo statunitense non lo ha informato della pubblicazione online di informazioni di intelligence esplosive. “Non ho ricevuto informazioni dalla Casa Bianca o dalin anticipo”, ha dichiaratoal quotidiano statunitense in un’ampia intervista. “Non avevamo queste informazioni. Io personalmente non ne avevo. È sicuramente una brutta storia”. Una serie diriservati delcircola su Internet da settimane dopo essere stati pubblicati in un gruppo di chat sull’applicazione Discord. Contengono informazioni, tra l’altro, sulla guerra che la Russia sta conducendo contro l’Ucraina, nonché dettagli su presunte operazioni di spionaggio ...

