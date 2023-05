Ladi notizie ha creato attriti tra l'Ucraina e gli Stati Uniti: l'incapacità di Washington di ...di descrivere le rivelazioni come "sensibili" - perché ciò dimostrerebbe che isono ......di notizie "non è vantaggioso per la reputazione della Casa Bianca e credo che non sia vantaggioso per la reputazione degli Stati Uniti", ha aggiunto Zelensky. Il Post, citando ie le ...Leggi anchePentagono, Zelensky: "Usa non ci hanno avvertito prima" Ucraina - Russia, Kiev prepara attacco: pronti altri 40mila soldati Ucraina - Russia e mediazione Vaticano, Mosca ...

Fuga documenti Pentagono, Zelensky: "Usa non ci hanno avvertito" Adnkronos

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha avuto alcun contatto con la Casa Bianca riguardante la fuga di notizie top secret del Pentagono diffuse via la piattaforma Discord, vicend ...