?Fuga di nuovo dalla Così gli investitori americani cambiano strada

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Bisogna rimettere le lancette indietro all’ottobre del 2021, quando la Cina sperimentò la sua prima veradegli. Allora c’era di mezzo la drammatica crisi del mattone, collassato sotto i colpi di un debito diventato ingestibile. Ma anche la pandemia, i lockdown e le prime avvisaglie dell’avvitamento del sistema bancario. Adesso, il copione rischia di ripetersi. L’interesse degliesteri, soprattutto statunitensi, per le azioni e le obbligazioni cinesi (sovrane e corporate) si è notevolmente ridotto, a causa delle crescenti tensioni politiche tra i due Paesi. Dunque, c’è chi crede un po’ meno nella Cina e nella sua economia. O, molto più semplicemente, non ne vuole sapere di finanziare il Dragone, comprando le sue azioni o sottoscrivendone le obbligazioni. E pensare, racconta il Financial Times, che “la ...

Ne è scaturito un inseguimento, dove la vettura, di grossa cilindrata, ha imboccato dil'... gli occupanti hanno arrestato la marcia improvvisamente, dandosi allaattraverso le campagne, ...... che certamente non verrà esercitata, a maggior ragione dopo la "" non autorizzata in Arabia. ... Il che gli permetterà di volare dia Riyad a cuor leggero. Col portafogli gonfissimo, ......10% Eur/Usd 1,1041 +0,35% Spread 187,32 Dati di mercato Leggi anche Apple in caccia di clienti indalle banche: raccolto un miliardo in quattro giorni con ilconto deposito First Republic, ...

Prima pro Brexit, poi la fuga all'estero. Dyson continua a espandersi ... StartupItalia

Mentre sta per uscire Indiana Jones 5, l'American Film Institute esalta il personaggio di Harrison Ford. Tutti i segreti della saga.Oltre a Redfall, il maggio di Game Pass riserva anche altre sorprese: scopriamo assieme tutti i videogiochi in arrivo nella prima parte del mese.