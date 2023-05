(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, a seguito di una mirata attività info investigativa nell’ambito del contrasto, nei giorni scorsi ha individuato e sequestrato oltre 70di G.P.L. illecitamente detenute per la commercializzazione. Nello specifico, i Finanzieri della Tenenza di Sala Consilina, durante un servizio sulle attività di distribuzione e vendita di G.P.L. in recipienti, al fine di contrastare le pratiche illegali più diffuse, hanno effettuato un controllo presso un negozio di ferramenta del Vallo di Diano. All’interno dell’esercizio sono state rinvenute, stoccate e offerte al pubblico, numerosedi gas che, da specifici accertamenti svolti, hanno permesso di acclarare alcune ...

... all'interpretazione e traduzione egaranzie processuali. Vi sono inoltre direttive relative agli attacchi contro i sistemi informatici, contro lee le sottrazioni di segreti industriali. ...Il romanzo si sviluppa così in una molteplicità di direzioni, corrispondentivicende occorse ... perché "il gran bugiardo" è la prima vittima delle proprie, agisce da bestia braccata e la ...... sia sotto il profilo amministrativo - contabile sia in materia di contrasto, doppio finanziamento e Dnsh ( Do No Significant Harm /non arrecare nessun danno significativo all'ambiente), ...

Frodi alle accise, sequestrate 70 bombole di gpl nel Salernitano anteprima24.it

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, dopo una mirata attività investigativa nell’ambito del contrasto alle frodi alle accise, nei ...Che prezzi per le schede video oggi, come a un Black Friday! La RTX 3060 continua a essere la migliore come prezzo/prestazioni, ma questa RTX 4070 sta andando a ruba ...