Frightgeist | il motore di ricerca dedicato ai costumi di Halloween

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Life&People.it ‘’, che letteralmente tradotto sta per ‘spirito spaventoso‘, è undidi Google molto in voga negli States pensato per la festività died ottimizzato per ladeie non solo. – anche per i party in maschera -. Si tratta di un geo localizzatore in cui, tra le varie funzioni, si può navigare dalla California a Washington per scoprire nelle più grandi città quale sia la maschera più in voga in tempo reale in ogni momento dell’anno. Come è possibile questo? Grazie alle informazioni dei retailer partner di Google, che monitorano le vendite e le comunicano al colosso del web. Quale sono le altre funzioni del sito? Dalla Homepage molto ad effetto si è catapultati in un mondo degno di Beetlejuice, ...